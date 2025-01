Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 27 gennaio ad Avellino

Leggi su Avellinotoday.it

cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata dila temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3013m. I venti saranno.