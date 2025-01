Forlitoday.it - Le pagelle di Corticella-Forlì: la squadra risponde allo schiaffo, 7. Macrì il migliore in campo

Sette giorni dopo lo scivolone con lo Zenith Prato ilritrova il successo nella trasferta diimponendosi 3 a 0 in casa della formazione bolognese. Apreal 64esimo poi Sbardella all'84esimo e Lilli all'87esimo chiudono i conti in favore dei biancorossi. MARTELLI 6: Non.