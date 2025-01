Ildifforme.it - L’aviaria arriva in Gran Bretagna, Lollobrigida rassicura l’Italia: “Stiamo investendo contro la sua diffusione”

Leggi su Ildifforme.it

Un cittadino della, di cui non è stato specificato il sesso, è stato contagiato dall'influenza aviaria sul suo posto di lavoro. Il paziente si trova in buone condizioni e l'Agenzia britannica per la salute e la sicurezza ha escluso il rischio di ulteriori contagi tra la popolazioneL'articoloin: “la sua” proviene da Il Difforme.