Lanazione.it - L’aria ora è più pulita. Meno polveri sottili rispetto ad Arezzo e Siena

Leggi su Lanazione.it

GROSSETOSostanzialmente in provincia di Grosseto. Sicuramente più di quanto non lo sia nelle province die Sieno con cui condivide la maxiarea sanitaria. È proprio il Dipartimento di prevenzione dell’azienda usl Toscana Sud Est, per il secondo anno consecutivo, ad avere elaborato il ’Rapporto sulla qualità dele ricadute sulla salute’, che, partendo dai dati rilevati dalle centraline Arpat, ha analizzato la qualità delnei tre capoluoghi delle province che fanno parte del territorio aziendale per l’anno 2023. Oltre a questo, il report individua, a scopo esemplificativo, le possibili conseguenze di impatto in termini di mortalità sulla popolazione residente. Nonostante gli inquinanti presenti in aria siano molti e di varia natura, quelli che si monitorano di routine per valutarne la qualità sono le, in particolare Pm 10 e Pm 2.