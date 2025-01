Sbircialanotizia.it - Lady Gaga torna con ‘Mayhem’, il nuovo album uscirà il 7 marzo

Leggi su Sbircialanotizia.it

Sono 14 le tracce. Tra i produttori dell'figurano, Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein. L'artista, 'non è ritorno nostalgico' Dopo settimane di rumors e attese,ha finalmente svelato il titolo e la copertina del suo settimoin studio, 'Mayhem', in uscita in tutto il mondo il 7prossimo. Il disco .L'articolocon, ilil 7è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.