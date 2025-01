Ilgiorno.it - La tragedia di Lorenzo Grignani, morto in moto a 16 anni: donate le cornee

Leggi su Ilgiorno.it

Airuno (Lecco), 28 gennaio 2025 –non c’è più, ma i suoi occhi aiuteranno un altro ragazzo. Hanno deciso di donare le suea chi non ci vede più i genitori di, il 16enne di Airuno che nella notte tra venerdì e sabato scorso èin ospedale a Lecco in seguito a un grave incidente sulla ex Statale 36 a Olginate.avrebbe voluto così, perché, quando ne avevano parlato, aveva sempre manifestato la volontà di donare i suoi organi se gli fosse capitato qualcosa di brutto, come purtroppo è accaduto. Mentre stava tornando a casa dagli allenamenti di canottaggio alla Canottieri di Pescate, in sella alla sua Beta RR 50 da motard, è infatti finito contro un suv Nissan Qashqai guidato da artigiano di 58enne che arrivava dalla parte opposta sulla Sp 72 e stava per svoltare a sinistra.