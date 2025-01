Ilgiorno.it - La Tac porta in reparto l’intelligenza artificiale. Diagnosi più rapide e precise all’ospedale di Monza

artificale accelera leurgenti. è entrata in funzione neldi radiologia d’urgenza dell’Irccs San Gerardo una nuova Tac dotata di un innovativo sistema di ricostruzione delle immagini basato proprio sul. Una tecnologia all’avanguardia che segna un imnte passo avanti nella diagnostica medica in grado di garantireancora piùe tempestive, migliorando il servizio offerto ai medici e ai pazienti in situazioni di emergenza. "Il macchinario – spiega il direttore della Radiologia, Rocco Corso – è in grado di produrre immagini di altissima precisione dovuta alla potenza analitica delche ottimizza la qualità delle immagini stesse riducendo anche la dose radiante erogata ai pazienti". "Inoltre – aggiunge Davide Ippolito, responsabile della Radiologia d’Urgenza e Imaging innovativo – è progettata per eseguire studi Tac di alta precisione anche in ambito neurologico, cardiaco e pediatrico, ambiti in cui al fine di annullare gli eventuali artefatti da movimento è fondamentale la velocità di acquisizione senza compromettere la qualità delle immagini e delle informazioni diagnostiche ottenute".