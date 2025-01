Baritoday.it - La Puglia e Bari ricordano il Giorno della Memoria: le iniziative in città. Emiliano: "No ad ogni antisemitismo"

Leggi su Baritoday.it

Lail, istituito per non dimenticare la persecuzione e lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali e la deportazione, la prigionia e la morte di quanti si sono opposti alla violenza nazifascista per proteggere e salvare le vite dei perseguitati.