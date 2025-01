Unlimitednews.it - La Fiorentina torna a vincere, la Lazio ko all’Olimpico

ROMA (ITALPRESS) – Ladopo un lungo digiuno. La Viola si impone per 2-1 in casa dellanel match dell’Olimpico valido per la 22esima giornata di campionato: decidono i gol di Yacine Adli e Lucas Beltran. Finale rovente con, tra le tante altre cose, Marusic che accorcia, Pedro che colpisce il palo e i due allenatori espulsi. Match subito vivo. I padroni di casa provano a spingere sull’acceleratore e dopo soli due minuti vanno alla conclusione con Castellanos, ma Pongracic si oppone e devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo Marusic tenta l’incornata, ma trova soltanto l’esterno della rete. Al 6? arriva il primo squillo della formazione viola con Gudmundsson, che calcia dalla distanza mancando lo specchio della porta. All’11’ Marusic perde un pallone sanguinoso e innesca la ripartenza dei toscani con Gosens, che serve un perfetto assist per Adli: l’ex Milan calcia al volo e realizza il gol del vantaggio.