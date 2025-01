Today.it - La Colombia "cede" a Trump: ok ai voli con i migranti espulsi (e lui blocca i dazi)

Leggi su Today.it

Dopo la minaccia di nuovi, laha deciso di "re", accettando l'accordo con Donald. Come confermato dalla Casa Bianca: gli Stati Uniti non continueranno a imporresulla, dopo che Bogotà ha accettato di accogliere senza restrizioni i. In.