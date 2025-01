Digital-news.it - Jannik Sinner secondo Australian Open e record di ascolti per Discovery Warner Bros NOVE / Eurosport

Leggi su Digital-news.it

continua a scrivere pagine indelebili nella storia del tennis mondiale, conquistando per ilanno consecutivo il prestigioso titolo degli. Il tennista italiano ha dominato la finale contro il tedesco Aleksander Zverev, imponendosi con un netto 3-0. La sfida, durata meno di tre ore, ha evidenziato una supremazia tecnica e mentale di, che non ha concesso alcuna opportunità al suo avversario.Il trionfo non solo consolida la posizione dicome numero uno al mondo, ma rappresenta anche un momento storico per il tennis italiano. La finale disputata a Melbourne ha avuto una straordinaria risonanza mediatica, grazie alla doppia trasmissione televisiva: sia in chiaro sul canale, di proprietà di., che in pay-tv su, accessibile attraverso le piattaforme Sky, Amazon Prime e DAZN.