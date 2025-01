Davidemaggio.it - Iva Zanicchi: “A Sanremo con un abito tutto scollato con tutte le gambe fuori”

Ivanon sta già nella pelle. Il prossimo giovedì 13 febbraio riceverà il premio alla carriera sul palco del Festival di2025.Aandrò ospite giovedì, canterò e penso di esibirmi con le tre canzoni con cui ho vinto. Sono molto felice e grata a Carlo Conti per essersi ricordata di me e del mio lavoro che va avanti da sessant’anni. Come l’ho saputo? Mia figlia ne era a conoscenza e me l’aveva tenuto nascosto, l’ho scoperto mentre ero al ristorante: il cameriere mi ha portato una bottiglia dicendomi che era per festeggiare quanto aveva appena annunciato Conti.racconta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.La cantante poi non rinuncia all’ironia:Ma io sono ancora giovane, ho tanti anni davanti, il premio alla carriera sa tanto di requiem (.) Scherzavo, sono felicissima così.