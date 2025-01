Parmatoday.it - "Inseguita per strada e minacciata da uno sconosciuto: salvata dall'arrivo di due ragazzi"

"Mi ha seguita, per decine di metri. Era buio, nessuno in giro. Mi diceva di fermarmi. Non l'ho fatto, avevo paura perché mi ero accorta che non era una situazione normale. Ho visto con la coda dell'occhio che a un certo punto lui ha accelerato il passo. Mi stava affiancando, anzi lo ha fatto. A.