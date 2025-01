Ilrestodelcarlino.it - Infortunio sul lavoro a Reggio Emilia: grave operaio colpito dalla gru

, 27 gennaio 2025 – Undi circa 50 anni è rimasto ferito in modoin un incidente sulaccaduto intorno alle 13.35 nella zona industriale di, in via Zoboli. Dalle prime informazioni sarebbe statoalla testa da una parte di una gru. Sono intervenuti 118, che ha trasportato l'in ambulanza in ospedale: è in osservazione al pronto soccorso per sospetto trauma cranico. La polizia e l’ispettorato delhanno avviato gli accertamenti. Notizia in aggiornamento