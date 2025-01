Lanazione.it - Incidente stradale mortale, ciclista travolto da un auto e ucciso

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 27 gennaio 2025 –questa mattina, 27 gennaio, a Pisa. Pochi minuti dopo le 7 unè statomentre attraversava la strada in via del Brennero. Per il, di cui al momento non sappiamo l’identità, lo scontro con il veicolo è stato devastante e per lui, purtroppo, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi non c’è stato niente da fare. Era stato chiamato anche l’elisoccorso regionale Pegaso. Sul posto oltre all’medica di Pisa, è intervenuto anche un mezzo della Pubblica assistenza di Pisa e la polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro