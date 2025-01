Liberoquotidiano.it - Inaugurato il primo mercato contadino di Nairobi con l'iniziativa Mediterranean and African Markets

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista), 27 gennaio 2025 E' statoilverodi, un'che segna una tappa fondamentale nella creazione di una rete di mercati agricoli tra il Mediterraneo e l'Africa. Ilè il frutto dellaandInitiative (MAMI-Farmers), finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e realizzata dal CIHEAM Bari, in collaborazione con la World FarmersCoalition e la Fondazione Campagna Amica di Coldiretti. Un progetto reso possibile anche grazie al forte impegno dell'Ambasciata d'Italia in Kenya, guidata dall'Ambasciatore Roberto Natali. L'apertura del Farmers Market dirappresenta un secondo tassello fondamentale, dopo l'apertura avvenuta ad Alessandria d'Egitto pochi mesi fa, per un progetto ambizioso che continuerà a crescere nei prossimi anni.