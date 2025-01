Ravennatoday.it - Impegni regionali e gare anche in Usa: i risultati dell'Atletica Faenza

Leggi su Ravennatoday.it

Fine settimana in giro per le pedane per l'85, con atleti impegnati a Modena nei campionatiindividuali indoor assoluti ee singole categorie allievi, junior e promesse. Si è iniziato subito sabato con Filippo Paganelli che ha corso i 60m in 7”00 classificandosi.