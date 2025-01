Sport.quotidiano.net - Il talento argentino nel mirino delle big. Il Como vuole “blindare“ Nico Paz. Pronta l’offerta (20 milioni) al Real

Un’altra rete (questa volta è servita a poco), un altro gioiello, un’altra prestazione da incorniciare.Paz non finisce di stupire, e anche il giorno dopo la sconfitta contro l’Atalanta si parla di lui: quattro gol nelle ultime sei gare, tanta roba per uno che non fa l’attaccante di professione e che è al debutto in serie A. Non è un mister che gli occhi“big“ d’Europa si siano posati su di lui. Da mesi lo sta osservando con attenzione l’Inter, e per visionare il ragazzino si è sdato persino il vicepresidente Javier Zanetti in persona. Ilovviamente ha tutto l’interesse di parlare colMadrid per ottenere il 100% del cartellino e non perdere (almeno per ora) il suo giocatore. Perciò il club lariano ha avviato i contatti con le “merengues“ per togliere le opzioni in favore del club spagnolo e diventare così totalmente padroni del futuro del classe 2004.