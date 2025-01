Ilrestodelcarlino.it - Il rabbino Goldstein: "L’oblio è improbabile. I traumi riaffiorano"

"Il rischio di dimenticare la Shoah? Non credo sia possibile. Possono esserci periodi in cui il ricordo sbiadisce. Ma come per le coscienze degli uomini, anche per le coscienze dei popoli, il rimosso a ondate riaffiora". Sono giorni intensi per ilcapo della comunità ebraica di Modena e Reggio Beniamino(nella foto), impegnato nelle commemorazioni per il Giorno della Memoria., la senatrice a vita Liliana Segre teme il rischio di dimenticare la Shoah."Credo sia difficile, ne avevo parlato proprio in Sinagoga tempo fa. L’attenzione alla Shoah è cresciuta in realtà, seppure tra ondate e riflussi, man mano che ci allontanavamo dalla vicenda storica. Subito dopo la Seconda guerra mondiale invece la priorità era la ricostruzione, c’era voglia di dimenticare o quantomeno non c’era nessuno sforzo per ricordare quanto era accaduto".