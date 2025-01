Internazionale.it - Il presidente bielorusso Lukašenko rieletto, senza opposizone, per un settimo mandato

Leggi su Internazionale.it

IlAleksandrè statoil 26 gennaio per undi cinque anni con l’87,6 per cento dei voti, secondo un exit poll ufficiale, in uno scrutinio da cui l’opposizione era esclusa. Leggi