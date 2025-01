Davidemaggio.it - Il Conte di Montecristo: anticipazioni quarta e ultima puntata di lunedì 3 febbraio 2025

Leggi su Davidemaggio.it

© US RaiOtto episodi per quattro prime serate portano sul piccolo schermo una nuova versione de Ildi, opera intramontabile ed antesignana delle moderne serie tv: tra le pagine di Alexandre Dumas c’è tutto ciò che può intrattenere il pubblico, ovvero avventura, intrighi, mistero, vendetta e amore. A seguire tutte ledella serie evento Rai diretta da Bille August.IldidiLa resa dei contiS1 – E7: Gaston, il figlio illegittimo di Villefort, è cresciuto e diventato un ladro. Rintracciato da Edmond, il ragazzo ruba del denaro a Caderousse e, durante la fuga, finisce per un uccidere un poliziotto e viene arrestato. Nel frattempo, Danglars scopre il tradimento di Fernand nei confronti di Ali Pascha, in Algeria, e lo diffonde alla stampa.