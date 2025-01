Ilgiorno.it - I sequestri all’impreditore-editore. La guerra legale in Cassazione

Fissata a fine febbraio l’udienza per il primo ricorso presentato alla Corte didalla Procura di Monza su Davide Erba. I pm Carlo Cinque e Marco Santini si oppongono alla prima decisione del Tribunale del Riesame di Monza di non accogliere il sequestro di tutta la documentazione e gli strumenti informatici relativi al ruolo didello storico bisettimanale brianzolo Il Cittadino, dell’imprenditore 44enne di Biassono che ora vive a Dubai, indagato per bancarotta fraudolenta. I giudici hanno ritenuto che non sussistano elementi per supporre la bancarotta fraudolenta del giornale. La Procura era tornata alla carica con un sequestro bis e per farlo hanno aggiunto l’ipotesi di indebita compensazione di crediti di imposta riferendosi a "debiti tributari a cinque zeri compensati dopo la notizia delle indagini con un’attività sistematica di compensazioni con crediti certificati", come costi di formazione sospetti a un numero di dipendenti ritenuto gonfiato.