Arezzonotizie.it - I 4 campi di detenzione dell'Aretino: le anticamere per Auschwitz e Dachau

Renicci, Laterina, Oliveto, Poppi. In ogni sua vallata l'contava un suo campo di prigionia. Qui venivano condotti prigionieri di guerra, cittadini ebrei e rastrellati in attesa del trasferimento indi sterminio situati oltre confine. Una geografia impressionate per la placida terra.