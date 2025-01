Fanpage.it - “Helena e Zeudi al GF spagnolo, Luca Calvani abbandona”: cosa abbiamo saputo sul loro futuro nella Casa

Nelle scorse ore, da fonti spagnole era stata data la notizia di un'imminente partenza di Helena Prestes eDi Palma per andare al Gran Hermano, la versione spagnola del GF. Fanpage apprende che, almeno per questa settimana, le ragazze resteranno in Italia. Stessa sorte per, che non abbandonerà il realitypuntata del 27 gennaio.