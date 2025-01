Hamas dà la lista di ostaggi vivi e morti | altri 6 liberi entro sabato E Israele riapre Gaza | migliaia di palestinesi tornano a nord – Il video

Leggi su Open.online

Dopo le prime tre ragazze liberate domenica 19 gennaio e le quattro soldatesse rilasciatescorso, questa settimana dovrebbero rivedere la luceseiisraeliani. Il condizionale è d’obbligo, dati i continui stop and go nell’implementazione dell’intesa di cessate il fuoco tra. Ma dopo giorni di alta tensione e accuse di violazione dei termini dell’accordo, nella tarda serata di domenica alcuni nodi sembrano essere stati sciolti:e la Jihad islamica hanno confermato ache Arbel Yehoud, la giovane donnao la cui liberazione è saltata per ben due volte, è viva, ed hanno annunciato che sarà rilasciata giovedì, insieme con l’altra soldatessa “rimasta indietro”, Agam Berger ed un terzoo – un uomo più anziano di cui non è nota l’identità.