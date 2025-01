Secoloditalia.it - Hamas consegna la lista degli ostaggi che saranno liberati, ma soltanto 25 su 33 sono ancora vivi

Una, un numero che ne cela molti altri. Secondo quanto dichiarato da un funzionario die riportato da Sky News, solo 25 dei 33previsti per la liberazione nella prima fase dell’accordostati confermatiin vita. L’annuncio arrivato nel primo pomeriggio getta ombre sulla sortealtri otto e mette in discussione la possibilità di rispettare i termini del cessate il fuoco.Glie la strategia di«Alcuni di loro ci hanno raccontato chestati tenuti nei tunnel per mesi, completamente isolati», ha rivelato il colonnello dott. Avi Banov, vicecapo del corpo medico militare israeliano. Le condizioni dei prigionierifinora, tre civili e quattro soldatesse, variano tra lieve denutrizione e ferite non curate.Tuttavia, è stato riferito che il loro trattamento è migliorato poco prima della liberazione, un dettaglio che tuttavia fa riflettere sugli intenti propagandistici di