Guida TV Sky e NOW 26 - 1 Febbraio | Lockerbie I Delitti del BarLume - Sasso Carta Forbici

TV SKY / NOW 26 GENNAIO - 12025Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 26 gennaio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda LA ZONA D’INTERESSE, l'intensa opera di Jonathan Glazer premiata con il Gran Premio della Giuria a Cannes 2023 e vincitrice degli Oscar® 2024 per il miglior film internazionale e miglior suono (su 5 nomination ricevute, tra cui miglior film). Tratto dall'omonimo romanzo di Martin Amis, il film vede protagonista Sandra Hüller, che interpreta la moglie di Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, offrendo uno sguardo inquietante sulla vita apparentemente tranquilla della famiglia, vissuta accanto al campo di concentramento, separata solo da un muro.