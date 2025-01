Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: I delitti del BarLume - Sasso Carta Forbici, Lunedi 27 Gennaio 2025

27sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 e SkyComedy HD alle 21:45, Idel, un episodio che mescola mistero e ironia nel caratteristico stile della serie. Il giovane Marchino, aspirante trapper, vede il suo sogno infrangersi quando si imbatte nel cadavere di Chantal, una ragazza dal fascino irresistibile. La Fusco indaga tra sospetti e segreti, cercando di chiarire i ruoli di Pigi, il fidanzato introvabile della vittima, di un ambiguo datore di lavoro coinvolto in traffici illeciti e di un portiere attratto dalla bellezza della ragazza. Nel frattempo, Pasquali si trova in difficoltà nel tentativo di arginare lo scandalo nato da un video compromettente, aggiungendo ulteriori complicazioni a un caso già intricato.