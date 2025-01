Ilfattoquotidiano.it - Grave ustione alla bocca per un bambino di 2 anni, ora in prognosi riservata al Policlinico di Messina

Undi dueè stato trasferito in elisoccorso ieri sera dall’Ospedale Maggiore di Modica (Ragusa) al reparto di rianimazione pediatrica deldia causa di unaal cavo orale provocata da una scarica elettrica. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe messo inun oggetto elettrificato. L’incidente si è verificato in un contesto domestico; i familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi. Le condizioni delsono apparse subito gravi, per cui si è resa necessaria l’attivazione dell’elisoccorso per il trasferimento in nel reparto di rianimazione pediatrica deldi. Al momento, ladel piccolo rimane. Nonostante le lesioni al cavo orale provocate dscarica elettrica, non sono stati riscontrati dneurologici, e i medici si dicono fiduciosi anche se le sue condizioni restano sotto stretta osservazione.