Lortica.it - Grave Incidente sull’A30: sacerdote e anziana madre estratti dalle lamiere in condizioni critiche

Leggi su Lortica.it

Unstradale si è verificato nella serata di domenica 26 gennaio, intorno alle 20:00, sull’autostrada A30 al chilometro 38, in direzione Sarno-Salerno. Undi 59 anni e sua, di 80 anni, entrambi residenti in provincia di Arezzo, sono rimasti feritimente.Il veicolo, condotto dal religioso, ha urtato una segnaletica stradale, finendo la sua corsa contro un paracarro. L’impatto ha deformato l’abitacolo, intrappolando i due occupanti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del comando di Sarno, che hanno affrontato un intervento particolarmente complesso, utilizzando attrezzature specifiche per liberare le vittime.Dopo essere statidal mezzo, i feriti sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportati in ospedale.