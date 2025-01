Davidemaggio.it - Grande Fratello 18, diretta ventiseiesima puntata: fuori Luca Calvani

Anticipazionidi lunedì 27 gennaio 2025Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Questa sera tre nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa per entrare in gioco: il maestro di sci Mattia Fumagalli; l’argentino Federico Chimirri, chef di giorno e dj di notte; l’ex ‘vippona’ Maria Teresa Ruta, che torna dopo l’esperienza del 2020 al GFVip.Ci sarà, però, anche un eliminato: il verdetto del televoto stabilirà chi, tra Amanda, Iago, Lorenzo,, Shaila e Stefania, dovrà definitivamente abbandonare il reality.Per Amanda, inoltre, una sorpresa: le farà visita la nipote Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che la concorrente nella Casa ha spesso ‘evocato’.