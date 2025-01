Trentotoday.it - Gli animalisti contro la richiesta di archiviazione per l'uccisione dell'orso M90

Martedì 28 genanio l'Enpa, assistita dall'avvocato Rosa Rizzi, sarà in udienza presso la procura di Trento per la vicendaM90. "Si tratta di un'occasione molto importante per noi e per gli orsi stessi perché per la prima volta viene discussa la nostra opposizione.