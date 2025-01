Lapresse.it - Giustizia, scontro governo-toghe: da riforma a caso Almasri

Non si placa lotrae, dopo l’inaugurazione dell’anno giudiziario con la protesta nelle corti d’appello contro laper la separazione delle carriere, l’Anm riaccende la polemica sul: il generale libico, si legge in una nota della giunta esecutiva centrale, “è stato liberato” per “scelta politica” e “per inerzia del ministro dellache avrebbe potuto e dovuto, per rispetto degli obblighi internazionali, chiederne la custodia cautelare in vista della consegna alla Corte penale internazionale che aveva spiccato, nei suoi confronti, mandato di cattura per crimini contro l’umanità e crimini di guerra”. Così l’Associazione magistrati replica alle parole pronunciate sabato dalla premier Giorgia Meloni, secondo cui “il generale libicoè stato liberato, non per scelta del, ma su disposizione della magistratura“.