Lapresse.it - Giorno della Memoria, Meloni: “Abominio nazista con la complicità del fascismo”

In occasione dele dell’80° anniversarioliberazione di Auschwitz è intervenuta la presidente del Consiglio, Giorgia. “Ottant’anni fa l’orrore dello Shoah si è mostrato al mondo in tutta la sua terrificante forza. Il 27 gennaio 1945 i cancelli di Auschwitz sono stati abbattuti, e insieme ad essi è crollato anche quel muro che impediva di vedere chiaramente l’del pianodi persecuzione e di sterminio del popolo ebraico” dichiara la premier.“Uomini, donne, bambini e anziani strappati dalle loro case, costretti a lasciare tutto, portati nei campi di sterminio e uccisi solo perché di religione ebraica. Un piano la cui premeditata ferocia faShoah una tragedia che non ha paragoni nella storia. Un piano, quello condotto dal regime hitleriano, che in Italia trovò anche ladi quello fascista, attraverso l’infamia delle leggi razziali e il coinvolgimento nei rastrellamenti e nelle deportazioni.