Riminitoday.it - Giorno della memoria, la prefettura consegna 24 medaglie d'onore

Leggi su Riminitoday.it

In occasione delle iniziative commemorative del “”, istituito per “ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti.