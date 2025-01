Milanotoday.it - giorno della memoria, “la carta del gruppo 5 maggio” per una europa senza odio e discriminazione

Leggi su Milanotoday.it

“Il 27 gennaio,, segna una data cruciale per riflettere sul passato e costruire un futuro migliore. In questa occasione, nasce la “del”, iniziativa simbolica che unisce diverse realtà per promuovere una. L'incontro.