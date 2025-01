Quotidiano.net - Giorno della Memoria: Ignazio La Russa ricorda le vittime della Shoah

Leggi su Quotidiano.net

"In occasione deldesidero esprimere sincera e affettuosa vicinanza al popolo ebraico e rendere omaggio alledell'orrore, simbolo di un odio feroce che mai più deve ripetersi. È fondamentale coltivare unacondivisa, che ripudi ogni forma di razzismo, antisemitismo e antisionismo. Il ricordodeve vivere ogni, per educare al rispetto. Tutti abbiamo il dovere di tramandare alle nuove generazioni il dramma delle leggi razziali e delle atrocità subite dagli ebrei, affinché il passato ci indichi la strada da percorrere per un futuro migliore fondato sulla pace". CosìLa, presidente del SenatoRepubblica, che in occasioneGiornataha voluto le bandiere di Palazzo Madama a mezz'asta.