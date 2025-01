Chietitoday.it - Giorno della Memoria, deposta una corona d’alloro a Vasto Marina [FOTO]

Leggi su Chietitoday.it

Questa mattina, 27 gennaio, in occasione del, è stataunapresso il cippo commemorativo del campo di internamento di Istonio, in piazza Rodi a. Un gesto semplice, ma carico di significato, per onorare le vittimeShoah e.