Trevisotoday.it - Giorno della memoria a Mogliano Veneto: fermiamo il genocidio in Palestina

Leggi su Trevisotoday.it

Un gruppo di donne moglianesi partecipa alla commemorazione ufficiale dell' olocausto con striscioni e bambole avvolte in sudari bianchi per ricordare ilin corso in. Per ribadire che "Mai più" significa "Mai più per nessuno". Nelil ricordo del passato.