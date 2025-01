Liberoquotidiano.it - Giorno della Memoria, a Milano il nuovo murale di aleXsandro Palombo

Papa Francesco, Edyth Bruck, Liliana Segre e Sami Modiano in versione Simpson in undell'artistaapparso ain Via Michele Amari angolo Via Francesco Caracciolo neldell'ottantesimo anniversarioliberazione di Auschwitz-Birkenau. ''Halt! Stoj!' Antisemitism is everywhere', questo il titolo dell'opera. "Oggi - si legge nel post Instagram di- celebriamo alcuni dei grandi custodi. La visione di 'Halt! Stoj!' è assolutamente sconsigliata ad un pubblico adulto, ma qualora dovesse accadere l'adulto dovrà essere sempre accompagnato da un bambino". L'artista pone i sopravvissuti in una posa austera, collocandoli sotto una rappresentazione del cancello principale di Auschwitz. Indossando uniformi da carcerato e giubbotti antiproiettile, agli spettatori viene ricordato che i sopravvissuti all'Olocausto rimangono prigionieri dell'antisemitismo.