Chietitoday.it - Giorno della Memoria: a Lanciano il ricordo degli internati di Villa Sorge

Leggi su Chietitoday.it

Si è svolta questa mattina, 27 gennaio, anche auna cerimonia commemorativa dedicata al. Autorità locali, rappresentanti delle associazioni, forze dell'ordine e cittadini si sono raccolti nel Parco delle Memorie, in via Maria Eisenstein, per onorare le vittime.