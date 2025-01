Ilgiornaleditalia.it - Giornata della Memoria, Meloni: “Shoah opera dei nazisti, fascisti complici”, annunciato piano contro l’antisemitismo

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La premier annuncia una Strategia nazionale per la lotta al, la comunità ebraica di Milano diserta l’incon l’Anpi in polemica con l’utilizzo del termine “genocidio” a Gaza Nel suo messaggio per l'80° anniversarioliberazione di Auschwitz, la premier Giorgia