Livornotoday.it - Giornata della Memoria, consegnate in prefettura due medaglie d'onore ai familiari dei cittadini deportati e internati nei lager nazisti

"Lanon è soltanto un momento di commemorazione, ma anche un'occasione per riflettere sul passato e assumere un impegno per il futuro". Con queste parole il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, è intervenuto nelladi lunedì 27 gennaio al palazzo del Governo in.