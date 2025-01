Riminitoday.it - Giornata della Memoria, al parco “Ai Caduti nei Lager 1943-1945” è il momento del ricordo

Leggi su Riminitoday.it

Si è svolta lunedì (27 gennaio) la celebrazione per commemorare le vittime deinazisti e di tutte le prigionie, una ricorrenza che si ripete ogni anno al“Ainei”, in via Madrid, dove è collocato il monumento a loro dedicato. Unufficiale in