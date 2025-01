Udine20.it - GIALLO AL VISIONARIO. Dal 6 febbraio un mese di delitti e misteri sotto il segno della Mediateca “Mario Quargnolo”

(quasi) perfetti. Assassini (quasi) imprendibili., paura, tensione. E se ilsi tingesse improvvisamente di? Dal 6al 6 marzo,ilQuargnolo”, ecco il ricchissimo programma “monocromatico” messo a punto per la gioia degli appassionati dai 14 anni in su: un corso in 5 lezioni, 3 film in sala, una serata di gioco in Ludoteca e un laboratorio creativo per ragazzi!Per quanto riguarda il corso, fissato ogni giovedì dalle 18.00 alle 20.00, a salire in cattedra saranno prima Giorgio Placereani (critico cinematografico e consulente del Far East Film Festival), poi Enrico Maso (sceneggiatore e docente di sceneggiatura all’Università di Udine) e infine Ilaria Feole (critica del settimanale Film TV e docente alla Scuola Holden).