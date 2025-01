Thesocialpost.it - Gaza: Hamas, consegnata la lista degli ostaggi da liberare, 25 Su 33 sono vivi

La guerra tra Israele e, che ha coinvolto anche il Libano, la Siria e l’Iran, è attualmente in fase di tregua dopo 479 giorni, e registra un nuovo sviluppo significativo.ha consegnato unache si impegna a, annunciando che 25 su 33 di essiancora. L’organizzazione ha anche fatto sapere di essere pronta a discutere la cessione del governo della Striscia di, riconoscendo che la gestione del territorio richiede un sostegno regionale e internazionale. In particolare, il leader di, Moussa Abu Marzouk, ha dichiarato a Al Arabiya che l’organizzazione è disposta a negoziare con gli Stati Uniti, considerando Donald Trump come un “presidente serio”.Le Condizioni della Striscia die il Ritorno dei PalestinesiNel frattempo, il governo israeliano ha iniziato a consentire il ritorno dei palestinesi nella parte settentrionale della Striscia di, distrutta durante il conflitto.