Gaza già rientrati 200mila palestinesi

15.25 Secondo un funzionario della sicurezza di, più di 200.000 sfollati sono tornati a piedi nel nord dinelle ore successive all'apertura del valico. Due ore dopo l'apertura del valico pe donale è stato aperto quello per le auto: i controlli a rilento con 20 macchine in un'ora, stima l'Afp. Secondo le stime del governo,la popolazione diCity e el nord avrà bisono di 135.000 tende e roulotte. Per Hamas il ritorno a"è una vittoria sui piani di sfollamento".