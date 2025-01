Palermotoday.it - Gangi, restyling per l'ufficio turistico: a gestirlo sarà la Pro Loco

Leggi su Palermotoday.it

Inaugurazione sabato scorso in piazzetta Zoppo di, del rinnovato punto per l'accoglienza e l’informazione turistica del Comune di(aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30). L’aperturaaggiornabile in base alla stagionalità o a eventi tematici di.