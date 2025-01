Gravidanzaonline.it - Francesca Ferragni è incinta: l’annuncio con Riccardo Nicoletti e il piccolo Edoardo

Le foto di Chiarapaparazzata fuori da una clinica di ginecologia e ostetricia avevano subito scatenato illazioni e gossip, ipotizzando una gravidanza dell’imprenditrice digitale, smentita dalla diretta interessata.E a ragione, visto che c’è effettivamente una, ma non è l’influencer, che ha recentemente intrecciato una relazione con Giovanni Tronchetti Provera. A daredella seconda gravidanza è stata infatti, che con il maritoe il primogenitoha pubblicato un dolce scatto su Instagram. “Pronto a diventare un fratello maggiore, Edo?” è la caption con cuidà la notizia di essere nuovamente. News "Chissà se fra un po’ proverò anche io questa emozione": Valentinasulla maternità L’influencer ha confidato ai follower alcuni desideri per l’anno appena iniziato: “Vorrei anche prendermi del tempo per me stessa”.