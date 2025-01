Lanazione.it - Forte scirocco, si cercano due surfisti avvistati in mare

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 27 gennaio 2025 – I sommozzatori dei Vigili del fuoco stanno cercando in queste ore due kitesurfer (il surf tirato da una specie di aquilone) nelle acque di Castiglione della Pescaia (Grosseto). L'allarme è stato lanciato poco dopo le 17 da una coppia che stava passeggiando sulla spiaggia e ha visto una luce intermittente in. Da Porto Santo Stefano è partita una motovedetta della guardia costiera in supporto alle moto d'acqua dei vigili del fuoco che stanno battendo in questi momenti la costa a nord di Castiglione, verso il litorale delle Rocchette. «Al momento - spiegano i vigili del fuoco - non risulta alcuna denuncia di persona scomparsa. L'intervento viene svolto con l'intenzione di trarre in salvo chi si dovesse trovare in difficoltà con ilvento diche sta spirando in queste ore»